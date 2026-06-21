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Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Batman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı müdahaleyle kurtarıldı.

Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan bir kişi, araç içinde sıkışarak yaralandı.

BATMAN'DAKİ KAZADA1 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman kaza
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