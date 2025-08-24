HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batman’da otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Batman’da sepetli motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman’da otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Batman-Hasankeyf karayolu Binatlı köyü mevkisinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kontrolden çıkarak boş araziye savruldu. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Venezuela'dan ABD'ye uyuşturucu suçlamasıVenezuela'dan ABD'ye uyuşturucu suçlaması
Trabzon-Cidde seferini yapan uçak acil iniş yaptıTrabzon-Cidde seferini yapan uçak acil iniş yaptı

Anahtar Kelimeler:
Batman kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eren Elmalı'dan dikkat çeken performans! Kariyer rekoru...

Eren Elmalı'dan dikkat çeken performans! Kariyer rekoru...

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.