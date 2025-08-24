Batman’da otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Batman-Hasankeyf karayolu Binatlı köyü mevkisinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kontrolden çıkarak boş araziye savruldu. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

