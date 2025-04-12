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Batman'da 'porsuk' görüntülendi

Batman'ın Sason ilçesinde nesli tükenen hayvanlar arasında bulunan 'porsuk' görüntülendi.

Batman'da 'porsuk' görüntülendi

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, Sason ilçesinde görüntülendi. İlçeye bağlı Yenidoğan köyü Kürnek mezrasının kırsal kesiminde yiyecek arayan porsuk bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Emin Çelik isimli vatandaş, nesli tükenmekte olan porsuğu fark etti. O anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan Çelik, porsukların soylarının tehlike altında olduğunu bildiğini ve bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledi.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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