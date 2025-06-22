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Batman’da Yabani Yılkı Atı Ölümleri 7’ye Yükseldi

Batman’ın Raman Dağı eteklerinde bulunan Yakıtlı köyü kırsalında vurularak öldürülen yabani yılkı atı sayısı 7’ye yükseldi.

Batman’da Yabani Yılkı Atı Ölümleri 7’ye Yükseldi

Edinilen bilgilere göre, bölgenin doğal yaşamında sıkça görülen yılkı atları, Raman Dağı eteklerinde otlanırken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak telef edildi. Dün vatandaşlar tarafından arazide hareketsiz halde bulunan 5 yılkı atının ölümünün ardından, olaydan haberdar olan köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme sırasında iki yılkı atının daha cansız bedenine ulaştı. Böylelikle telef olan yılkı atlarının sayısı 7’ye çıktı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman At
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