Batman’da çiftçilere ’yanlış ilaçlama’ uyarısı

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yanlış ilaçlama uyarısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde genelinde yağışlara bağlı olarak buğday tarlalarında yaprak lekesi hastalığının yoğunlaştığı gözlemlenmekte olduğunu belirtildi. Açıklamada, verim kaybını önlemek isterken yapılan bazı hatalı ilaçlamaların, hem cebe hem de mahsule zarar verebileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Birçok üreticimizin aynı anda Herbisit (ot ilacı), Fungusit (mantar ilacı) ve İnsektisit (süne ilacı) karıştırarak uygulama yaptığı tespit edilmiştir. Bu uygulama aşağıdaki riskleri doğurur. Bitki Stresi ve Fitotoksite. Üç farklı kimyasalın aynı anda atılması buğdayda ilaç stresi oluşturarak gelişimi durdurabilir. Süne mücadelesinde yanlış zamanlama. Süne ile mücadele ergin döneminde değil, teknik ekiplerimizin belirleyeceği nimf (yavru) döneminde yapılmalıdır. Erginlere atılan ilaç, faydalı böcekleri öldürerek ilerleyen dönemde süne popülasyonunun daha da artmasına neden olur. Maliyet kaybı. Henüz zamanı gelmemiş bir zararlı için yapılan ilaçlama, çiftçimiz için gereksiz bir maliyettir. Septorya için geç kalmayın. Alt yapraklarda başlayan lekeler üst yapraklara (bayrak yaprak) sıçramadan uygun bir Fungusit ile müdahale edin. Süne için bekleyin. İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerimizin yapacağı sürvey sonuçlarını ve ilaçlama ilanını takip edin. Kendi başınıza erken müdahale yapmayın. Karışımlara dikkat, ilaçları karıştırmadan önce mutlaka etiket bilgilerini okuyun ve bir ziraat mühendisine danışın" denildi.

Kaynak: İHA

