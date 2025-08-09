HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı! Savunmasını duyanlar şoke oldu

Adana'da ekipler F.Y. adlı şahsın şehre uyuşturucu madde sokacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler F.Y.'nin bavulunda 5 bin 642 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyete götürülen şahıs buradaki ilk ifadesinde yaptığı savunma ile herkesi şoke etti. İşte detaylar...

Bavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı! Savunmasını duyanlar şoke oldu
Melih Kadir Yılmaz

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Bavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı! Savunmasını duyanlar şoke oldu 1

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yapılan çalışmada belirlenen şüpheli F.Y'in (28) kente uyuşturucu madde sokacağı bilgisine ulaşan polis harekete geçti.

Bavulunda binlerce uyuşturucu hap çıktı! Savunmasını duyanlar şoke oldu 2

BAVULUNDAN 5 BİN 642 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Takibe alınan şüphelinin Pozantı ilçesinde bindiği otobüs narkotik polisleri tarafından durduruldu. F.Y'in bavulunda yapılan armada 5 bin 642 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"YILLIK İÇECEĞİM, SATMAK İÇİN TAŞIMIYORUM"

Emniyete götürülen şüpheli F.Y ifadesinde, "Başka bir şehre gidiyorum yıllık içeceğim, satmak için taşımıyorum" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığımı mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!
Iğdır’da kanala düşen inek kepçe ile kurtarıldıIğdır’da kanala düşen inek kepçe ile kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
Adana uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Rdıvan Dilmen'den sitem! "Süper Lig'e el atılması gerekiyor’’

Rdıvan Dilmen'den sitem! "Süper Lig'e el atılması gerekiyor’’

Yeni estetik çılgınlığı yayılıyor!

Yeni estetik çılgınlığı yayılıyor!

Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı!

Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı!

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Yer: İstanbul! Lüks rezidansta dehşet

Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan anlar!

Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan anlar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.