Bayburt'ta "6. Harman Festivali" başladı

Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki müzede gerçekleştirilen etkinlikte, kentin kültürü, sosyal yaşamı ve güzellikleri ziyaretçilere sunuldu.

Festivalde, yaklaşık 100 yıl önceki tarım aletleri kullanılarak Türküler ve halaylar eşliğinde geleneksel yöntemlerle hasat gerçekleştirildi.

Etkinliğin ardından ziyaretçiler, yerel sanatçılar Muhsin Bayburtlu ve Sehlan Burak'ın sahne aldığı konserde halay çekip eğlendi.

Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, bu yıl festivalin 6'ncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ağustos sonuna kadar sürecek etkinlikler kapsamında ziyaretçilerin renkli bir köy hayatını müzede deneyimleme fırsatı yakalayacaklarını aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Bugünkü etkinliğimiz de çok kalabalık çok güzel bir etkinlik oldu. Daha önce ekinlerimizi biçip müzemizin tarlasına getirdik ve burada eğlenerek birlikte çalışıp üreterek, birlikte var olmanın güzelliğini yaşayarak Anadolu'nun paylaşma geleneğini, geride kalanın elinden tutma geleneğini tabiatı, insanı, köyü burada yaşadık ve ziyaretçilerimiz çok mutlu bir gün geçirdiler."

Yaşayan bir müze olduklarını dikkati çeken Yavuz, Anadolu'nun her tarafında sosyal sorumluluk projeleri olarak bu tür müzelerin filizlenmesini ve Anadolu'nun güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini anlattı.

Ziyaretçilerden Buse Cengiz de her yıl memleketi Demirözü'nü ziyaret ettiğini belirterek, "İlk defa bu kadar köyümüzü ve geçmişimizi yansıtan bir etkinliğe şahitlik ettik. Annem ve kardeşimle burada bulunmak benim için çok büyük bir gurur oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliklerde eski köyü hayatını deneyimleme fırsatı bulduğunu dile getiren Cengiz, teknolojinin olmadığı dönemlerde yaşanan zorluklara şahitlik ettiğini aktardı.

Festivale, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Demirözü Kaymakamı Özlem Kılıçtürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır