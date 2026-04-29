HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayburt’ta bomba ihbarı asılsız çıktı

Bayburt'ta Cumhuriyet Caddesi üzerindeki askeri gazino önüne bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.

Bayburt’ta Cumhuriyet Caddesi üzerindeki askeri gazino önüne bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan paketin içinden mont çıktı.
Paketten şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak, kısa süreliğine trafiği durdu, çevreyi şeritlerle kapattı.

Bomba imha uzmanı tarafından şüpheli paket, kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı.
Patlatılan paketin içerisinde mont olduğu belirlenirken, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da doğal gaz tüketimi geçen yıl 2,6 milyar metreküpü aştıBursa'da doğal gaz tüketimi geçen yıl 2,6 milyar metreküpü aştı
DMM'den 'maden ruhsatı' açıklamasıDMM'den 'maden ruhsatı' açıklaması

Anahtar Kelimeler:
Bayburt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.