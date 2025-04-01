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Bayburt’ta iç sularda av yasağı başladı

01.04.2025 11:45
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Bayburt’ta 1 Nisan itibariyle iç sularda balık avı yasağı başladı.

Bayburt’ta iç sularda av yasağı başladı

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İç su balık avcılığı ve satışı yasakları 1 Nisan'da başladı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanuna istinaden hazırlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri gereği, ilimizde 1 Nisan- 30 Haziran tarihleri arasında sazangiller (sazan, kadife, siraz, tatlı su kefali) ve yayın balığı avcılığı yasaktır. Ayrıca 15 Mart- 30 Nisan tarihleri arası sudak ve tatlı su levreği avcılığı da yasaktır. Belirtilen tarihler arasında yasak olan balık türlerinin avcılığının, belgesiz olarak naklinin ve satışının tespit edilmesi halinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa göre yasal işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt av yasağı
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