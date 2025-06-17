Bayburt’ta tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, bugün akşam saatlerinde Bayburt Demirözü yolunda meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir tır ile kamyonetin kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanan kazada, çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonette bulunan S.N. ve İ.U. ağır, tır şoförü ise hafif yaralandı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.U., tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı S.N.’nin tedavisi sürerken, tır şoförü M.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır