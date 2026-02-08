HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayburt’ta karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bayburt genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Bayburt’ta karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Yapılan değerlendirmelerde, il genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının zaman zaman etkisini artırabileceği belirtildi.
Meteoroloji verilerine göre, en yüksek hava sıcaklığı Bayburt merkezde 5, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde ise 4 derece olarak ölçüldü.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bölgede beklenen buzlanma ve don olayları nedeniyle başta sürücüler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Ayrıca bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinin devam ettiği belirtilerek, vatandaşların riskli alanlardan uzak durmaları, gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandıŞanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Kahramanmaraş kırsal bölgelerde kar temizliğiKahramanmaraş kırsal bölgelerde kar temizliği

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Öfkeli adam dehşet saçtı! 4 kişiyi yaraladı, özel harekata direndi

Öfkeli adam dehşet saçtı! 4 kişiyi yaraladı, özel harekata direndi

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Samsun'da deprem! Yüksel Yıldırım ateş püskürdü: "Doymuşlar, hepsini gönderiyorum!"

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

Memur oylarında ezber bozan sonuç! ORC anketi açıklandı, fark açılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.