Bayburt’ta karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Yapılan değerlendirmelerde, il genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının zaman zaman etkisini artırabileceği belirtildi.

Meteoroloji verilerine göre, en yüksek hava sıcaklığı Bayburt merkezde 5, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde ise 4 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, bölgede beklenen buzlanma ve don olayları nedeniyle başta sürücüler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ayrıca bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinin devam ettiği belirtilerek, vatandaşların riskli alanlardan uzak durmaları, gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.

