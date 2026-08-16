Baykan’da devrilen patpatın sürücüsü yaralandı

Siirt’in Baykan ilçesinde halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım aracının kontrolden çıkarak takla atması sonucu sürücü yaralandı.
Son Güncelleme:
+
Yorum Yap
+
Baykan ilçesine bağlı Dilektepe köyü Mınar mezrasında Ozan Ş’nin kullandığı patpat, seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum