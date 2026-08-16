Baykan’da devrilen patpatın sürücüsü yaralandı

Baykan ilçesine bağlı Dilektepe köyü Mınar mezrasında Ozan Ş’nin kullandığı patpat, seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır