HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Güncel

Bayraktar K2, çoklu formasyon uçuşlarını gerçekleştirdi

BAYRAKTAR K2 kamikaze insansız hava aracının (İHA), akıllı sürü otonomisi testleri kapsamında çoklu formasyon uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Baykar tarafından öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar K2 kamikaze insansız hava aracı (İHA), akıllı sürü otonomisi testleri kapsamında çoklu formasyon uçuşlarını yaptı. Yapay zeka destekli sistemin 2 bin kilometreyi aşan menzile ve 200 kilogram harp başlığına sahip olacağı belirtildi. Bayraktar TB2 tasarımından ilham alan ve 200 kilogram harp başlığına sahip K2, atış için hiçbir platform ihtiyacı duymadan kısa mesafeli düzlüklerden kalkabiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabı üzerinden, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın paylaşımını alıntılayarak, "Yüksek teknoloji geliştirme kabiliyeti birikimle ilerler. Her aşama, sizi yenilerine taşır. Hele ki paradigma değişimini yakalamışsanız, 'adeta çığır açıcı bir zincirleme reaksiyonu tetiklemişsiniz' demektir. İşte insansız havacılıkta dünya lideri Baykar bunu başardı. Türk tarihine, İstanbul’un fethinden bu yana en büyük yenilikçi asker kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar, dünyada da çok şeyi değiştirdi, değiştirecek. İnançlarıyla, azimleriyle, gayretleriyle Türk milletine kazandırdıkları eserler için Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm Baykar ekibini yürekten kutluyoruz. Türkiye’miz güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zonguldak'ta balık tezgahlarında Ramazan mesaisi; hamsi 100 liradan satılıyorZonguldak'ta balık tezgahlarında Ramazan mesaisi; hamsi 100 liradan satılıyor
Hisarcık’ta çıkan yangında ev ve samanlık tamamen yandıHisarcık’ta çıkan yangında ev ve samanlık tamamen yandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bayraktar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

İran'a kara operasyonu mu başlıyor? 2500 ABD askeri yola çıktı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

ABD görüntüleri paylaştı! B-2'ler havalandı

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Karagümrük şoku F.Bahçe'de 'Acil' kodlu toplantı getirdi!

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

Fenomen dizi final yapıyor! Now Tv fişini çekti

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

Ceza ödemek istemeyen sıraya girdi! 1 Nisan’da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.