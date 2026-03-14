Bayraktar K2, çoklu formasyon uçuşlarını gerçekleştirdi

Baykar tarafından öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar K2 kamikaze insansız hava aracı (İHA), akıllı sürü otonomisi testleri kapsamında çoklu formasyon uçuşlarını yaptı. Yapay zeka destekli sistemin 2 bin kilometreyi aşan menzile ve 200 kilogram harp başlığına sahip olacağı belirtildi. Bayraktar TB2 tasarımından ilham alan ve 200 kilogram harp başlığına sahip K2, atış için hiçbir platform ihtiyacı duymadan kısa mesafeli düzlüklerden kalkabiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabı üzerinden, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın paylaşımını alıntılayarak, "Yüksek teknoloji geliştirme kabiliyeti birikimle ilerler. Her aşama, sizi yenilerine taşır. Hele ki paradigma değişimini yakalamışsanız, 'adeta çığır açıcı bir zincirleme reaksiyonu tetiklemişsiniz' demektir. İşte insansız havacılıkta dünya lideri Baykar bunu başardı. Türk tarihine, İstanbul’un fethinden bu yana en büyük yenilikçi asker kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar, dünyada da çok şeyi değiştirdi, değiştirecek. İnançlarıyla, azimleriyle, gayretleriyle Türk milletine kazandırdıkları eserler için Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm Baykar ekibini yürekten kutluyoruz. Türkiye’miz güçleniyor" ifadelerini kullandı.

