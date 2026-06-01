Bayram tatili bitti, İstanbul trafiği kilitlendi: Haftanın ilk günü yoğunluk arttı!

İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayram tatili sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

İBB Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 68 olarak ölçüldü.

Maltepe D-100 ile Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlandı.

YOĞUNLUK YÜZDE 60'A ÇIKTI

Saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğ kent genelinde yüzde 60'a çıktı. Yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 69, Avrupa Yakası'nda ise, yüzde 53 olarak ölçüldü. Her iki yakada da yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır