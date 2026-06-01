Sıfır Atık Forumu başlıyor: 5-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek

5-7 Haziran'da İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşecek Sıfır Atık Forumu, dünyanın dört bir yanından devlet temsilcilerini, bakanları, belediye başkanlarını, iş dünyasını, akademiyi ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran'da başlıyor.

Forum, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde, İstanbul’da düzenlenecek.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ İSİMLERİ BİR ARAYA GETİRECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla gerçekleştirilecek Forum, dünyanın dört bir yanından devlet temsilcilerini, bakanları, belediye başkanlarını, iş dünyasını, akademiyi ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

Bu kapsamda Sıfır Atık Forumu için 183 ülke akredite oldu.

DAVOS, ANA PARTNERLERDEN BİRİ

Forumun ana partnerleri arasında ise Dünya Ekonomik Forumu (DAVOS) dikkat çekiyor.

DAVOS, Türkiye'de 17 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bir daha da Davos’a gelmem” çıkışıyla hafızalara kazınırken bugün Emine Erdoğan'ın başlattığı hareketin partneri olarak Türkiye'ye geliyor.

Bu durum ise DAVOS'un farklı bir foruma partnerlik yaptığı ilk organizasyon olacak olması yönünden de tarihe geçecek.

TARİHİ 'ONE MİNUTE' ÇIKIŞI

2009'da düzenlenen forumda İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in Gazze saldırılarını savunan konuşması ve moderatörün söz hakkı konusunda adaletsiz tutumu üzerine zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 'one minute' çıkışı ile tarihe 'DAVOS krizi olarak geçmişti.

DÜNYA BANKASI'NDAN 30 KİŞİLİK EKİP

DAVOS'un yanında Dünya Bankası da 30 kişilik ekibiyle foruma katılmak üzere İstanbul’a gelecek.

Foruma 120'den fazla bakan ve bakan düzeyinde temsilcinin katılması beklenirken Birleşmiş Milletler'in 2025 yılında düzenlediği İklim Konferansı'nda bu sayı 72 olmuştu. Bu bakımdan da forum, katılımcı sayısı ile de dikkat çekecek.

Katılımcılar arasında 8 eski devlet başkanı da yer alacak.

Sıfır Atık Vakfı tarafından organize edilen Forum'da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Verimliliği ve Kaynak Yönetimi" temasıyla gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları Oturumu'na ev sahipliği yapacak.

BİRÇOK KONU BAŞLIĞI FORUMUN GÜNDEMİNDE

Söz konusu oturumda; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları, döngüsel ekonomi uygulamaları, atıkların enerji süreçlerine entegrasyonu, kaynak verimliliği ve enerji güvenliği gibi birçok konu başlığı masaya yatırılacak.

"SOMUT ÇÖZÜMLERİ HEP BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, dünyayı koruma amacıyla İstanbul'da düzenlenen küresel bir zirveye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Sıfır Atık Forumu'nda, bakan düzeyinde katılımcılar, uluslararası karar vericiler ve sektör temsilcileri bir araya gelecek. Forum marjında düzenlenecek 'Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Verimliliği ve Kaynak Yönetimi' temalı yüksek düzeyli oturumla enerji verimliliğinin artırılması ve temiz enerjiye geçiş konularında somut çözümleri hep birlikte şekillendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"YOL HARİTASI ORTAYA ÇIKACAK"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise enerji verimliliği ve sıfır atığın iki ayrılmaz başlık olduğuna dikkati çekerek, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayeleri ve liderliğinde 5-7 Haziran'da Sıfır Atık Vakfı olarak gerçekleştireceğimiz Sıfır Atık Forumu'nda yol haritası ortaya çıkacak. İstanbul'u dünyadaki sıfır atık ve enerji verimliliği konularının merkezi haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

