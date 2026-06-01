"Dur" ihtarına uymadı, ehliyetsiz çıktı: 240 bin lira ceza yedi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Erdek girişindeki itfaiye kavşağında görev yapan polis ekiplerinin dur ihtarına rağmen kaçan motosiklet sürücüsü, kısa süreli takibin ardından ilçe girişindeki kamyon garajı önünde trafik ekiplerince durduruldu.Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

