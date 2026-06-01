9 günlük tatilde acı bilanço: Trafik kazalarında 70 can kaybı!

Kurban Bayramı tatili sırasında yollarda birçok trafik kazası yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tatil boyunca 70 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Mehmet Hazar Gönüllü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosunu duyurdu. Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik" dedi. Bakan Çiftçi bayram tatilinde yaşanan can kayıplarını yıl yıl açıklayıp yüzde 45,1'lik düşüşe de dikkat çekti.

YÜZ BİNLERCE PERSONEL GÖREV YAPTI

Bakan Çiftçi'nin açıklaması şöyle:

"Milyonlarca vatandaşımızın sıla-ı rahim için yollara çıktığı, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı Kurban Bayramı tatilini geride bıraktık.

Bayram boyunca İçişleri Bakanlığımızın 334 bin 17 personeli, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptı. Trafikte ise 66 bin 481 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla denetimlerimizi aralıksız sürdürdük.

"MAALESEF 70 VATANDAŞIMIZI TRAFİK KAZALARINDA KAYBETTİK"

Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır.

"EN DÜŞÜK CAN KAYBININ YAŞANDIĞI YIL"

Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde, 2026 yılı Kurban Bayramı; 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur.

YIL YIL CAN KAYIPLARINI AÇIKLADI

9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramlarında trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı:

▪️ 2016: 117
▪️ 2018: 148
▪️ 2021: 87
▪️ 2023: 110
▪️ 2024: 71
▪️ 2026: 70

"ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA %45,1 DÜŞÜŞ"

Ayrıca önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında düşüş kaydedilmiştir.

Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bu anlayışla daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz."

