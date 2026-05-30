HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bayram tatili için aldığı araçla yola çıktı, Nevşehir’de hayatının şokunu yaşadı

İstanbul’dan bayram tatili için Nevşehir’e gelmek üzere bayram öncesi satın aldığı araçla yola çıkan aile, Nevşehir girişinde hayatının şokunu yaşadı. Aracın üzerinde takılı bulunan plakanın tescil kaydının bulunmadığının tespit edilmesi üzerine sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün trafikten men edildi, sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu.

Bayram tatili için aldığı araçla yola çıktı, Nevşehir’de hayatının şokunu yaşadı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan satın aldığı araç ile ailesiyle birlikte bayram tatilini geçirmek üzere Nevşehir’e gelen Ahmet G.'nin kullandığı araç, Nevşehir girişindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına takıldı. Sistem, araç üzerinde takılı bulunan plakanın tescil kaydının bulunmadığı yönünde uyarı verdi.

Bayram tatili için aldığı araçla yola çıktı, Nevşehir’de hayatının şokunu yaşadı 1

SATIN ALDIĞI ARACIN PLAKASI TESCİL EDİLMEMİŞ ÇIKTI

Uyarı üzerine polis ekipleri aracı Terminal Kavşağı’nda durdurdu. Yapılan kontrolde, araç ruhsatında kayıtlı plaka ile araç üzerinde takılı bulunan plakanın son üç rakamının farklı olduğu belirlendi.

Bayram tatili için aldığı araçla yola çıktı, Nevşehir’de hayatının şokunu yaşadı 2

140 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ, OTOMOBİL BAĞLANDI

Sürücü Ahmet G., aracı bayram öncesinde satın aldığını, resmi satış işlemlerini bayram sonrasında gerçekleştireceğini belirterek, plakalardaki farklılıktan haberdar olmadığını söyledi.

Bayram tatili için aldığı araçla yola çıktı, Nevşehir’de hayatının şokunu yaşadı 3

Polis ekiplerince yapılan işlemler sonucunda araç 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konuldu. Ayrıca sürücüye toplam 140 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücü Ahmet G., ifadesi alınmak üzere Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kastamonu’da üç araç çarpıştı: 5 yaralıKastamonu’da üç araç çarpıştı: 5 yaralı
Mardin’de otomobilin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybettiMardin’de otomobilin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Nevşehir Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor: İade bedeli ATM'den çekilebilecek

Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor: İade bedeli ATM'den çekilebilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.