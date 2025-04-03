Bayram tatilinin ilk 5 gününde acı tablo! Çok sayıda can kayı var

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar yollara dökülürken 5 günde 600'e yakın kaza meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazalarla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Buna göre Ramazan Bayramı tatilinin 5. günü (Çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 959 kişi ise yaralandı.

Bakan Yerlikaya "13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde ise 47 kişi yaşamını yitirirken 5.743 kişi yaralandı.

Yerlikaya paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 5. günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce;

535.044 araç denetlendi.

20.782 araca hız ve radar işlemi,

36.258 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."