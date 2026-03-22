HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bayramda kahreden haber! 3 kişi hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı'nın son gününde Giresun'dan acı bir haber geldi. Dere yatağına düşen bir araçta 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın sebebi ise sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi oldu.

Ufuk Dağ

Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

DERE YATAĞINA YUVARLANDILAR

Edinilen bilgilere göre, Tirebolu ilçesine bağlı Yılgın köyü mevkiinde sabah saatlerinde Ahmet Çakmak (52) yönetimindeki 41 AYA 562 plakalı araç, Giresun istikametinden Trabzon yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına yuvarlandı.

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç sürücüsü Ahmet Çakmak ile araçta yolcu olarak bulunan Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak (66) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Fatih Çakmak (24) ile Ziya Düzgün (60) ise olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Ne yazmış" derdine son! WhatsApp'tan devrim gibi yenilik"Ne yazmış" derdine son! WhatsApp'tan devrim gibi yenilik
Koşmadığı için döve döve atı bayıltmışlardı! O canilere ibretlik cezaKoşmadığı için döve döve atı bayıltmışlardı! O canilere ibretlik ceza

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Giresun kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Bu sözleri tepki çekti! "Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla..."

Bu sözleri tepki çekti! "Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla..."

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.