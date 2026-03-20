Bayramda Spil’e kar sürprizi

Gece yarısı başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, Spil Dağı Milli Parkı’nda özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. 1250 rakımda bulunan Atalanı günübirlik piknik alanında kar kalınlığı 5-6 santimetreye ulaşırken, 1517 metrelik zirvede yer alan Turan Bayraktepe ve Orman Yangın Gözetleme Kulesi çevresinde bu rakam yer yer 15 santimetreye kadar çıktı.

Kar yağışı nedeniyle Manisa’dan Spil Dağı’na ulaşımı sağlayan yolda, Sultan Yaylası’ndan itibaren ulaşımın aksadığı ve yolun bir süreliğine trafiğe kapandığı öğrenildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ise kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, yol açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından milli parka girişlerin kontrollü şekilde sağlanacağını bildirdi. Zincirsiz araçların geçişine izin verilmeyeceği öğrenildi. Kartpostallık manzaraların oluştuğu Spil Dağı’nda kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtilirken, mart ayı başından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 19-20 derecelere ulaşan hava sıcaklıklarının ani düşüşle birlikte kent merkezinde yaklaşık 10 derece gerilediği ifade edildi.



