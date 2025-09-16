HABER

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheli için tutuklama talebi

Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında 39 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı istedi. Şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Tutuklama istenen şüpheliler arasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da bulunduğu 45 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin, adreslerinde bulunmayan zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde yerleşkesine götürüldü.

HASAN MUTLU İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturmada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 39 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı istedi. Şüpheliler mahkemeye sevk edildi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

