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  4. Bayrampaşa’da DEAŞ’ın saldırı planlayıcısı gözaltına alındı

Bayrampaşa’da DEAŞ’ın saldırı planlayıcısı gözaltına alındı

14.03.2025 15:23
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Bayrampaşa’da ki evinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü saldırı planlayıcısı olduğu tespit edilen ve Mısır'dan Makedonya’ya sınır dışı edildikten sonra Türkiye’ye kaçarak İstanbul’da saklandığı ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa’da DEAŞ’ın saldırı planlayıcısı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü destekçisi, terör saldırısı planlarında rol aldığı tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Kuzey Makedonya’lı Rıjad Kamberi (22)’nin Mısır’dan Kuzey Makedonya’ya sınır dışı edildikten sonra Türkiye'ye kaçarak İstanbul’da saklandığı ortaya çıktı.

EVİNE YAPILAN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan soruşturma çerçevesinde, Rıjad Kamberi’nin Bayrampaşa’da ki adresine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Rıjad Kamberi, gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEAŞ terör operasyonu
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