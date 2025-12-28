Dikiz aynaları iç dikiz ve dış dikiz olmak üzere iki farklı kısma ayrılmaktadır. Bütün kara taşıtlarında dikiz aynası bulunmak zorundadır. İç dikiz aynaları aracın iç kısmında yer alır ve yan aynaların gösteremedikleri araçların arka taraflarını göstermektedir. Dış dikiz aynaları ise sollamak için yana geçen araçları araçların solunda ve sağında yer alan herhangi bir yayayı veya nesneyi geri gelirken de arka tarafı kontrol edebilmeyi sağlamaktadır. Genel olarak dikiz aynalarında tüksek aynalar kullanılmaktadır.

Araçlarda yer alan ve hayati değer taşıyan dikiz aynaları dışarı doğru kavisleri bulunan konveks yapıda tasarlanmaktadırlar. Bu tasarımların asıl nedeni araç sürücülerine olabildiği kadar geniş bir görüş açısı sağlayabilmektir. Bu sayede sürücüler çevrelerindeki olası tehlikeleri daha kolay görebilirler ve sürüş güvenliği de bu sayede artmış olur. Dikiz aynalarının hayati değerinin olmasının nedenlerinden biri de budur.

Aynı şekilde konveks yapıdaki aynalar genel olarak garaj çıkışlarında ya da virajlı olan yollarda da kullanılmaktadır. Buradaki asıl hedef aracın hemen çevresini geniş bir açı ile göstermek ve olası kazaların önüne geçebilmektir. Ancak bu tür aynalar geniş bir görüş açısı sağlarken getirdiği bir dezavantaj da bulunmaktadır.

Dikiz aynalarındaki nesnelerin boyutları ve mesafeler çarpıtılmış bir şekilde görülmektedir. Bu durum da nesnelerin olduklarından daha uzakta gibi görünmelerine ve algılanmalarına yol açabilmektedir. Yaşanan bu yanılgı ise sürücülerin mesafe algılarını olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

Bu duruma bir örnek olarak yan aynada görülen bir araç sürücüye daha uzaktaymış gibi görünebilir ancak araç çok daha yakındadır. Sürücü bu yanılgı nedeni ile ani manevralar yapabilir ve şerit değiştirebilir. Tehlike de bu noktada meydana gelebilir.

Bazı ülkelerde araba aynalarının altında neden "Aynadaki nesneler göründüğünden daha yakındır" uyarısı vardır?

Bazı ülkelerde araba aynalarının altında aynadaki nesneler göründüklerinden daha yakındır uyarısı yer almaktadır. Bu durumun başat nedeni dikiz aynalarının konveks yapısı ve bu yapının meydana getirdiği algıyı bozma riskleridir. Görüntü yanıltıcı olabileceği için bir kaza riski söz konusu olabilmektedir. Sürücü bu noktada aynalardaki nesnelerin göründüklerinden daha yakın olduğunun bilincinde olmalıdır.

Aynadaki nesneler göründüğünden daha yakındır yazısı birçok ülkede zorunlu tutulan bir güvenlik ifadesi olarak kabul edilmektedir. Suudi Arabistan, Hindistan, Nepal, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir grup ülkede tüm motorlu kara taşıtların yan aynalarının üzerinde bu yazının yazılması kanuni olarak da zorunludur.

Trafikte seyir halinde olan araçların nesnelerin yan dikiz aynalarında olduğundan daha uzakta görünmeleri nedeni ile sürücüler şerit değiştirme yaparken güvenli mesafe kuralını ihmal edebilir. Bu durum da trafik kazalarına yol açabileceği gibi hem yayaların hem de sürücülerin hayatını tehlikeye atabilmektedir. Aynalarda yazılması zorunlu olan bu yazı sayesinde araç sürücüleri potansiyel sorun meydana getirebilecek bu duruma karşı uyarılmaktadırlar.

Bu zorunlu olan uyarının gerekçesi yan aynaların dış bükey olmasıdır. Uzun süredir var olan ve uyarı gerektiren bu riskli durum için alternatifler üretebilmek adına çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamında yaklaşık olarak 45 derece genişliğinde ve en az bozulma riski taşıyan bir ayna geliştirilmiştir. Geliştirilen bu aynanın yüzeyi farklı açılarda yönlendirilmiş birçok küçük aynadan meydana gelmiş gibi çalışmaktadır.