Bebeğini köprü altına gömdüğü iddia ediliyordu... Evden kanlı iç çamaşırları çıktı!

Olay, Tire ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice D.'nin, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprü altına gömdüğü öne sürüldü.

İZE RASTLANAMADI

Dün gelen ihbar ve Hatice D.'nin yakınlarının şikayetiyle, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma arama köpeği, söz konusu bölgede arama yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

KAN İZİ ELE VERDİ

Hatice D.'nin evinde yapılan aramada ise üzerinde 'kan izi' olduğu değerlendirilen çamaşırlar bulundu. Bunun üzerine bugün, Hatice D. ile 4 yakını daha gözaltına alındı. 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

