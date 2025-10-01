HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bebeğini köprü altına gömdüğü iddia ediliyordu... Evden kanlı iç çamaşırları çıktı!

Tire'de evlilik dışı doğurduğu bebeğini köprü altına gömdüğü öne sürülen Hatice D. ve 4 yakını gözaltına alındı. Bölgede herhangi bir iz bulunamazken, evde kan izi olduğu değerlendirilen çamaşırlar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Bebeğini köprü altına gömdüğü iddia ediliyordu... Evden kanlı iç çamaşırları çıktı!
Çiğdem Sevinç

Olay, Tire ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice D.'nin, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprü altına gömdüğü öne sürüldü.

Bebeğini köprü altına gömdüğü iddia ediliyordu... Evden kanlı iç çamaşırları çıktı! 1

İZE RASTLANAMADI

Dün gelen ihbar ve Hatice D.'nin yakınlarının şikayetiyle, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma arama köpeği, söz konusu bölgede arama yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Bebeğini köprü altına gömdüğü iddia ediliyordu... Evden kanlı iç çamaşırları çıktı! 2

KAN İZİ ELE VERDİ

Hatice D.'nin evinde yapılan aramada ise üzerinde 'kan izi' olduğu değerlendirilen çamaşırlar bulundu. Bunun üzerine bugün, Hatice D. ile 4 yakını daha gözaltına alındı. 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spiralle tahta keserken el, kol ve bacağını kestiSpiralle tahta keserken el, kol ve bacağını kesti
Alaşehir'de öğrenciler polis ve bekçilerle güvendeAlaşehir'de öğrenciler polis ve bekçilerle güvende

Anahtar Kelimeler:
bebek köprü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.