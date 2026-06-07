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Bebek bezleri içerisine gizlenmiş 20 milyon liradan fazla nakit para ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bebek bezleri içerisine gizlenmiş halde toplam 20 milyon liradan fazla nakit para ele geçirildi.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

Bebek bezleri içerisine gizlenmiş 20 milyon liradan fazla nakit para ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bebek bezleri içerisine gizlenmiş halde toplam 20 milyon liradan fazla nakit para ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Bakanlıktan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen operasyonda, Fransa’nın Paris Havalimanı’ndan Antalya’ya gelen bir yolcuya ait bagajda yapılan kontroller sonucunda, bebek bezleri içerisine gizlenmiş halde toplam 381 bin 750 avro nakit para ele geçirilmiştir. Ele geçirilen söz konusu nakit paranın değeri 20 milyon 428 bin 129 lira 65 kuruş olarak tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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