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Bebek döven caniye ters kelepçe! Denizli'de infial yaratan olayda gelişme: 2 yaşındaki çocuk korkunç haldeydi

Denizli’de iddiaya göre S.D. adlı vicdansız, kız arkadaşının 2 yaşındaki bebeği A.K.'yi acımasızca darbetti. Hastaneye darp izleriyle gelen bebeğin aldığı darbeden dolayı sağ gözü tamamen kapalıydı ve sağ kolunda yara vardı. Şüpheli S.D. suçlamaları reddetti, tutuklanıp başı eğilip ters kelepçeyle cezaevine gönderildi.

Bebek döven caniye ters kelepçe! Denizli'de infial yaratan olayda gelişme: 2 yaşındaki çocuk korkunç haldeydi

Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu A.K.’yi Sarayköy Devlet Hastanesi’ne getirdi.

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Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı.

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Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.’nin darp ettiğini öne sürdü.

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S.B.D., emniyetteki ifadesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşının hem kendisini hem de çocuğunu darp ettiğini ve bu nedenle komşulardan yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

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İDDİALARI REDDEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 yaşındaki A.K.’yi acımasızca darp ettiği ileri sürülen S.D.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde çocuğu darp ettiği iddialarını ret eden şüpheli S.D., çocuğu darp etmediğini savundu.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli S.D.’nin ters kelepçe ve başı eğilerek adliyeden çıkarılması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Öte yandan, anne S,B.D.’nin ise koruma altındaki çocuğun bakım ihtiyaçlarından dolayı yanında bulunduğu, adli sürecin ise ileriki günlerde sürdürüleceği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli darp bebek
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