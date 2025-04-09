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Belçika'da korsan yayına darbe! IP TV ekranları karartıldı

Belçika'da, spor müsabakalarının yayıncısı DAZN kanalının mahkemeye başvurması sonucu önceki akşam IPTV ekranlarının birçoğu kapatıldı. Diğer Avrupa ülkelerine de örnek olması beklenen kararın ardın çok sayıda kaçak spor yayını yapan internet sitesi de kapatıldı.

Belçika'da korsan yayına darbe! IP TV ekranları karartıldı
Mustafa Fidan

Dijital platformların kaçak bir şekilde izlenmesine olanak sağlayan IPTV'ye karşı Belçika'da diğer ülkelere örnek olabilecek bir karar alındı. Belçika'da, korsan IPTV yayınlarına karşı operasyon düzenlendi. Cumartesi gecesi IPTV üzerinden maç izleyenlerin yüzde 50'sinin ekranı karardı, yüzlerce yasadışı site kapatıldı.

YAYINCI KURULUŞ BAŞVURDU, MAHKEME SÜRECİ BAŞLATTI

Birçok ülkede internet üzerinden spor müsabakalarını canlı veya tekrar izleme imkanı sunan DAZN mahkemeye başvurarak,
IPTV'leri ve kaçak spor yayını yapan siteleri kapatılmasını istedi. Talebi kabul eden mahkeme, telekom operatörleri ve alternatif hizmet sağlayıcılarına yazı gönderek dinamik engelleme yapılmasını emretti.

Cumartesi günü uygulanan kararla, korsan IPTV üzerinden maç izleyenlerin yüzde 50'sinin ekranları karardı, yüzlerce yasadışı site kapatıldı. DNS engelleme önlemlerinin masrafları internet servis sağlayıcıları tarafından üstlenildi. DAZN operasyunu, "Belçika'da içerik korsanlığına karşı mücadelede gerçek bir zafer" olarak duyurdu.

BİRÇOK İNTERNET SİTESİ DE KAPATILDI

Belçika'da "dinamik engelleme" olarak adlandırılan bu uygulamanın, IPTV'den maç izlenmesine olanak tanıyan "ayna" veya "taklit" siteleri de saf dışı bıraktığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Korsan Belçika televizyon kaçak
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