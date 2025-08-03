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Belçika’dan Gazze’ye havadan yardım: 15 ton malzeme bırakıldı

Belçika Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne havadan yapılan yardım kapsamında A400M askeri nakliye uçağından yaklaşık 15 ton yardım malzemesinin paraşütle bırakıldığı belirtildi.

Belçika’dan Gazze’ye havadan yardım: 15 ton malzeme bırakıldı

Belçika Gazze Şeridi’nde ilk kez havadan yardım operasyonu gerçekleştirdi. Belçika Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bir Belçika A400M askeri nakliye uçağı, bugün Gazze Şeridi üzerinde başarıyla 16 palet yardım malzemesi bıraktı" denildi.
Yardımın Ürdün ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Belçika’nın ilk uçuşunda, yaklaşık 15 ton yardım malzemesi paraşütle bırakıldı. Malzemeler, yükleri önceden tasnif edip paketleyen tanınmış bir yardım kuruluşu olan Ürdün Haşimi Hayır Kurumu (JHCO) tarafından temin edildi. İçerik, ağırlıklı olarak makarna, pirinç, konserve gıda ve süt tozundan oluşuyor" ifadeleri kullanıldı.
Gazze Şeridi’ndeki insani durumun son derece vahim olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Birçok bölge karadan ulaştırılan yardımlardan yoksun. Gıda, içme suyu ile tıbbi malzemelerde akut eksiklik yaşanıyor. Belçika’nın bu katkısı, diğer ortaklarla birlikte, erişimi zor olan bu bölgelere de yardım ulaştırılmasını garanti altına alıyor" denildi.
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belçika
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