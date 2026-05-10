Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği ve üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Genel Müdür Haluk Bayraktar eşlik etti.

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçlarının Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

BELÇİKA KRALİÇESİ'NDEN BAYKAR'A ZİYARET

Baykar'ı ziyaret eden Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, devlet görevlileri, diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve Belçika basınından gazeteciler yer aldı.

MİLLİ SİHA'LARI İNCELEDİ

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni gezen Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Genel Müdür Haluk Bayraktar eşlik etti.

Ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de katıldı. Baykar'ın dünya çapında başarılarıyla tanınan milli SİHA platformlarını inceleyen heyet, yürütülen Ar-Ge ve üretim faaliyetleri hakkında detaylı brifing aldı.

AKINCI ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI

Ziyaretin sonunda merkezde sergilenen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Kraliçe Mathilde'ye ziyaretin anısına Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Bayraktar KIZILELMA İnsansız Hava Aracı'nın maketi hediye edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

