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Belçika'nın misillemelerine dayanamadı! Ruanda, Belçika ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.03.2025 16:38
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Ruanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümetin Belçika ile diplomatik ilişkileri derhal kesme kararı aldığı bildirdi. Ruanda hükümetinin aldığı karar kapsamında tüm Belçikalı diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi.

Belçika'nın misillemelerine dayanamadı! Ruanda, Belçika ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu

Kararın Belçika'nın "neo-sömürgeci hayallerini sürdürme" girişimleriyle bağlantılı çeşitli faktörlerin değerlendirilmesinin ardından alındığı vurgulanan açıklamada, "Belçika bugün bölgesel bir çatışmada açıkça taraf tuttu ve Ruanda'ya karşı farklı şekillerde sistematik olarak hareket etmeye devam ediyor. Belçika, Ruanda'ya karşı düşmanca haksız bir görüş elde etmek için yalan ve manipülasyonlar kullanıyor, hem Ruanda'yı hem de bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor" ifadesi kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Belçika, Tutsi'lere karşı 1994 soykırımına yol açan etnik aşırılığı körüklemedeki yıkıcı tarihi rolünün dışında, ülke topraklarının soykırım inkarını yayan ve soykırım ideolojisini sürdüren gruplar tarafından kullanılmasına da izin verdi. Bugünkü karar, Ruanda'nın ulusal çıkarlarımızı ve Ruandalıların onurunu koruma ve egemenlik, barış ve karşılıklı saygı ilkelerini sürdürme konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır" denildi.

BELÇİKA'DAN MİSİLLEME

Belçika hükümeti de ülkedeki tüm Ruandalı diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belçika, Ruanda'nın diplomatik ilişkilerini kesme ve diplomatları istenmeyen kişi ilan etme kararından üzüntü duyuyor" dedi. Ruanda'nın kararının "orantısız" olduğunu söyleyen Prevot, "Bu, Ruanda ile aynı fikirde olmadığımızda diyaloğa girmeyi tercih etmediklerini gösteriyor" ifadesini kullandı.

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BELÇİKA YAPTIRIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Batılı ülkeler Ruanda'yı M23 isyancı grubu desteklemekle suçluyor. Ruanda ise örgüte destek verdiğine yönelik iddiaları reddediyor. Belçika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilerleyişini sürdüren ve bazı noktalarda kontrolü ele geçiren M23'e destek vermesi nedeniyle Ruanda'ya yaptırım uygulanması için Avrupa ülkelerine çağrıda bulunmuştu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve M23, Salı günü Angola'da gerçekleşmesi planlanan barış görüşmelerine heyet göndereceklerini duyurmuştu.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Judith Suminwa Tuluka, Ocak ayından bu yana ülkede yaşanan çatışmalarda 7 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Belçika Ruanda
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