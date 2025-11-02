HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Belçika'da askeri hava üssünde dron tespit edildi

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti tespit edildiğini bildirdi.

Belçika'da askeri hava üssünde dron tespit edildi

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde tespit edilen 3 dronun öncekilere göre daha büyük olduğunu ve yüksek irtifada uçtuğunu belirtti. Francken, “Bu rutin bir uçuş değildi. Bunların Kleine Brogel’i hedef alan açık bir görev kapsamında hareket ettiği değerlendiriliyor” ifadesini kullandı.

Dronların sinyallerini kesmek için ‘taşınabilir dron sinyal karıştırıcıların’ devreye sokulduğunu fakat bunların etkili olmadığını kaydeden Francken, dron karşıtı sistemlerin acilen geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Belçika Savunma Bakanı Francken, polis helikopteri ve ekiplerinin 1 dronu takip ettiğini ancak birkaç kilometre kuzeye doğru ilerledikten sonra temas kesildiğini bildirerek, Polis ve Askeri İstihbarat Servisi tarafından soruşturmanın sürdüğünü belirtti.Kaynak: DHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzman isim "Uyarıyorum" diyerek orayı işaret etti: "Yapı yasaklı olarak ilan edilmeli"Uzman isim "Uyarıyorum" diyerek orayı işaret etti: "Yapı yasaklı olarak ilan edilmeli"
Yurt dışına kaçmaya çalIşan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandıYurt dışına kaçmaya çalIşan 4'ü FETÖ üyesi 5 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Belçika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.