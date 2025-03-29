Belediye başkanını böyle protesto ettiler! Esnaf, masa ve sandalye yaktı

Olay, Foça ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Reha Midilli Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Foça Belediyesi, işyerlerine 6 metreye kadar işgaliye hakkı verdi. Esnaflar ise bu karara uyduklarını ve kendilerine verilen mesafenin dışına çıkmadan masa ile sandalyeleri kaldırıma koyduklarını öne sürdü. Sabah saatlerinde Foça Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de dışarıda bulunan işyerlerine ait masa ve sandalyeleri topladı. Daha sonra işyeri sahipleri, kepenk kapatarak toplanan masaları ve sandalyeleri meydanda yaktı.

Yaşadığı durumun hukuksuz olduğunu belirten esnaf Yılmaz Üstebay, "Başkan Saniye Bora Fıçı, 3 ay önce kendisiyle yaptığımız görüşmede bize 6 metreye kadar işgaliye verdi. Fakat bayram öncesi, Arife günü hiçbir gerekçe göstermeden, kavgayla, güçlükle masa ve sandalyelerimizi toplattı. Başkan sesimizi duysun. Yapılan bu hukuksuzluktan dönülmezse, bayram boyunca işyerlerimizi kapalı tutacağız" dedi.

(İHA)