Belediye çalışanı, park halindeki kamyonda ölü bulundu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ali Keskin’in (48), park halindeki kamyonda cansız bedeni bulundu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Yalıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Fatsa Belediyesi’nde kamyon şoförü olarak çalışan Ali Keskin’den haber alamayan yakınları, durumu belediye görevlilerine bildirdi. Belediye yetkilileri, araç takip sistemi üzerinden yaptıkları araştırmada Keskin’in şoförlüğünü yaptığı kamyonun Yalıköy’de park halinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, Keskin’i kamyonun içerisinde hareketsiz halde buldu.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Keskin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Keskin’in cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Keskin’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

