Belediye içinde başkanların akılalmaz kavgası! Kafasına şekerlikle vurdu, görevden alındı

Kahramanmaraş'ta Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı, Dulkadiroğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif Öztürk'ü kafasına şekerlikle vurarak yaraladı.

ŞEKERLİKLE KAFASINA VURDU

Olay, Yeniden Refah Partili Dulkadiroğlu Belediyesinde meydana geldi. İddiaya göre, yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Ali Karataş, belediye hizmet binasına gelerek Başkan Yardımcısı Latif Öztürk ile görüştü. Görüşme sonrası ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası Karataş, odadaki şekerlikle kafasına vurarak Latif Öztürk'ü yaraladı.

BAŞKAN YARDIMCISI HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı başkan yardımcısını hastaneye kaldırdı. Karataş ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Başkan yardımcısının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YARALAYAN BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerimiz bugün Dulkadiroğlu Belediyemizde yaşanılan elim olaydan dolayı il başkan yardımcısı olan Ali Karataş görevden alınmış olup, ilgili parti içi disiplin kuralları başlatılmıştır. Konunun Yeniden Partisi İl Başkanlığı ve Dulkadiroğlu Belediyesi arasındaki güçlü bağlantı ile hiçbir alakası yoktur. Kişisel meseleden dolayı olay vuku bulmuştur" denildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır