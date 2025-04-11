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Belediye personeline eğitim

Erzincan Belediyesi, personelinin mevzuata hâkimiyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla hizmet içi eğitim programına ev sahipliği yaptı.

Belediye personeline eğitim

Türkiye Belediyeler Birliği ile Erzincan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitim programı, belediyenin çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenen eğitime, Erzincan Belediyesi personelinin yanı sıra ilçe ve belde belediyelerinden gelen personeller de katılım sağladı.

Eğitimi, Türkiye Belediyeler Birliği Eğiticisi, Kamu İhale Uzmanı Selçuk Kahveci verdi. Eğitim süresince katılımcılara, Kamu İhale Kanunu’na dair güncel düzenlemeler ve uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Selçuk Kahveci, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı örneklerle de eğitimi destekleyerek, katılımcıların süreci daha iyi kavramalarına katkı sundu.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Erzincan
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