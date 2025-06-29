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Belediyeden oyun parklarını yenileme çalışması!

Kocaeli'de çocukların sıklıkla tercih ettiği oyun alanlarında bakım ve yenileme çalışmaları düzenli şekilde sürdürülüyor.

Belediyeden oyun parklarını yenileme çalışması!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve gençler için bir yandan yeni projeler üretirken bir yandan da mevcut alanlarda bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bakım çalışmaları kapsamında çocukların sevdiği trambolinlerin yıpranan bölümleri tamir edilirken, kullanım ömrünü tamamlayan kauçuk zeminler yenilenerek çocukların düşme riskleri azaltılıyor. Mini zipline gibi oyun ekipmanlarının gevşeyen ve zarar gören parçaları da yenileniyor. Salıncaklardaki gevşek vidalar sıkılaştırılırken ahşap oyun alanları güçlendiriliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı uzman ekipler, oyun alanlarındaki zarar görmüş, yıpranmış ve eski parçaları tespit ederek bir bir yeniliyor.

Çocukların güvenliğini tehlikeye atabilecek tüm riskler dikkatle belirlenip gerekli önlemler alınıyor. Böylece çocuklar huzur içinde oyun oynarken, ebeveynler de güvenle izleyebiliyor. Spor yapmayı seven vatandaşlar için açık hava spor alanlarının bakım ve yenileme çalışmaları da düzenli olarak yapılıyor. Spor aletlerinin işlevselliği, dayanıklılığı ve güvenliği titizlikle kontrol ediliyor. Zemin düzenlemeleri ve paslanma önlemleri alınırken, yeni spor aletleri eklenerek mevcut alanların çeşitliliği artırılıyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli
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