25 sanık hakim karşısında! Aralarında Emir Sarıgül de var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme ve eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı, aynı zamanda mevcut Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül’ün de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında, 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla iddianame hazırlanmış 8 şüpheli hakkında 27 yıl 6 aya kadar, 17 şüpheli hakkında ise 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması saat 11.20'de başladı. Duruşmaya saat 13.00 sıralarında ara verildi.

'BELEDİYE BAŞKANINDAN İZİNSİZ HAREKETTE BULUNMAM MÜMKÜN DEĞİL'

Tutuklu sanık, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül savunmasında, "Rahmetli dedemden başlamak üzere 3 nesildir tertemiz bir sicilimiz vardır. Olmayan bir suçun izahını yapmak için 104 gündür bekliyorum. Ne yazık ki 104 gündür tutuklu sanık olarak karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı ve ülke gündeminden sorumlu bakanlar beni aylarca araştırdılar. 14 Mayıs 2014 tarihinde kabul edilerek bunun onurunu yaşadım. Hala iddianamede, ülkede İçişleri Bakanlığı kayıtları olmasına rağmen benim o dönemde başkan yardımcısı olduğum yazıyor, ama ben özel kalem müdürüydüm. 14 Mart 2025’te mağdur sıfatıyla ifade veren Ali Kılıç’ın ifadeleriyle de ben o gün özel kalem müdürüydüm.

Özel kalem müdürü olmak ve belediye başkanından izinsiz bir harekette bulunmam yasal olarak da mümkün değildir. İddianame ve soruşturma basına usulsüz ihaleler üzerine iddialarla servis edildi. İnsanı diğerlerinden ayıran özelliği vicdandır. Ben 2019 yılında 250 bin liralık ev almak için kredi çektim, o evin kredisini daha yeni tamamladım. Benim finanse etmek gibi bir durumum imkânsız. Güya ben bu 250–300 bin lirayı Grup Yorum isimli gruba vermişim. Grup Yorum benim listemde yer alan, dinlediğim, hayatımda konserine gittiğim bir grup değil. 11 Mart’ta evime baskın yapıldı, görevim nedeniyle Manisa’daydım, hemen yola çıktım. Emniyete özellikle 'Gelirken birşey getirmemi ister misiniz' diye sordum. Bana 'Siz gelseniz yeter' dediler. 96 saat gözaltında kaldım, 12 dakika ifade verdim. Manisa’dan kendi ayaklarımla geldim. Ben devlet memuruyum, bu milletin bütçesi bana emanet. Yeri geliyor terör çetesiyle, yeri geliyor uyuşturucu çetesiyle uğraşıyorum. Sizden hakkımı teslim etmenizi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır