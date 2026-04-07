Belediyenin mağazası kurşunlandı! Eski belediye başkanı gözaltına alındı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Germencik Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Germencik Belediyesi’ne ait yöresel ürünler satış mağazasına yoldan geçen lüks bir araçtan ateş açıldı. 12 kurşun isabet eden mağazada hasar oluştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan çalışmaların ardından şüpheli olarak eski Germencik Belediye Başkanı F.Ö. gözaltına alındı. G.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum