Belediyenin mağazası kurşunlandı! Eski belediye başkanı gözaltına alındı

Aydın’ın Germencik ilçesinde belediyeye ait yerel ürün satış mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Olaya ilişkin eski Germencik Belediye Başkanı F.Ö. (54), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Germencik Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Germencik Belediyesi’ne ait yöresel ürünler satış mağazasına yoldan geçen lüks bir araçtan ateş açıldı. 12 kurşun isabet eden mağazada hasar oluştu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmaların ardından şüpheli olarak eski Germencik Belediye Başkanı F.Ö. gözaltına alındı. G.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

