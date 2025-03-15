Belgrad Ormanı nerede, kaç km? Belgrad Ormanı'nın büyüklüğü ne kadar?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Belgrad Ormanı, yaklaşık 5.500 hektarlık geniş bir alana yayılır. Şehir merkezine 20-25 km uzaklıkta olan bu ormanda zengin bir biyolojik çeşitlilik ve tarihi su bentleri bulunmaktadır. Hem doğa severler hem de spor yapmayı sevenler tarafından sık sık tercih edilen Belgrad Ormanı eski su bentleriyle de tarihi bir öneme sahiptir. Bu bentler, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir.

Belgrad Ormanı nerede?

Belgrad Ormanı, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Sarıyer ilçesindedir. Şehir merkezine yaklaşık 20-25 km mesafede bulunur. İstanbul'un en büyük ve en önemli yeşil alanlarından biridir. Zengin bitki örtüsü ve çeşitli doğal yaşam alanları bulunur. Bu yüzden büyük bir öneme sahip olmaktadır.

Belgrad Ormanı kaç km?

Belgrad Ormanı, yaklaşık olarak 54,42 kilometrekaredir. Sarıyer ilçesinde bulunan bu büyük yeşil alan, hem doğa yürüyüşleri hem de çeşitli açık hava etkinlikleri için tercih edilirken, şehirden kısa bir mesafede yer alır. Böylece İstanbullulara doğa ile iç içe olma imkanı sunmaktadır.

Belgrad Ormanı'nın büyüklüğü ne kadar?

İstanbul'un en geniş ormanlık alanlarından biri olan Belgrad Ormanı, yaklaşık 5.500 hektarlık bir alanı kaplar.

Belgrad Ormanı kaç dönüm?

Belgrad Ormanı yaklaşık 55.000 dönüm büyüklüğe sahiptir. Bu büyüklüğüyle İstanbul'un en büyük ormanlık alanlarından biri olmakta, şehre yakın olmasına rağmen doğa ile iç içe olma imkanı sunmaktadır.

Belgrad Ormanı harita üzerinde kolay bir şekilde bulunabilir. Ziyaretçiler, ormanın içinde yer alan yürüyüş parkurlarını ile piknik alanlarını kullanarak adeta doğayla baş başa vakit geçirebilir. Bu alan hem şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler hem de doğa sporları yapmak isteyenler için tercih edilebilir.