Bengü, Mardinlileri coşturdu

Mardin Kültür Yolu Festivalinin ikinci gününde sahne alan ünlü pop sanatçısı Bengü, Fuar Alanını dolduran binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü, sahneye çıktığı andan itibaren enerjisi ve güçlü sesiyle izleyicileri kendine hayran bıraktı. "Unut Beni", "Güzeller İçinden" ve "Korkma Kalbim" gibi sevilen şarkılarının yer aldığı geniş repertuarıyla dinleyicilere hem duygusal hem coşkulu anlar yaşattı. Konserinde ayrıca ünlü sanatçı Gülay’ın "Cesaretin Var mı Aşka" ve Sezen Aksu’nun "Seni Yerler", "Kaçın Kurası" ile "Rakkas" adlı unutulmaz eserlerini de kendi yorumuyla seslendiren Bengü, performansıyla büyük alkış topladı.

Konser sonunda seyircilerine seslenen Bengü, "Öncelikle bu muhteşem kalabalığa, bizim burada olmamızı sağlayan, emeği geçen herkese, Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne, benim ekibime kocaman alkışlar. En kötü akşamımız böyle olsun inşallah. İyi ki varsınız, her şey için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

