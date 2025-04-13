Besicilerin kar esareti sürüyor

Adilcevaz’ın yüksek rakımlı köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2150 rakımlı Sütey Yaylası ve Çanakyayla köyünde yaşayan besiciler, nisan ayında yağan kar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için meraya götüren besiciler, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Adeta kışı yeniden yaşadıklarını belirten Çanakyayla köyünden Abdullah Akkuş, "Mart ayında beklediğimiz kar nisan ayında geldi. Yazı beklerken kış tekrardan geri bastırdı. Sabah hayvanlarımızı otlatmak için meraya gönderdik ancak öğle saatlerinde yağan kar yağışı nedeniyle köye geri getirmek zorunda kaldık. Kış için stokladığımız ne otumuz kaldı ne de samanımız" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır