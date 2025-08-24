HABER

Beşiktaş’ta 3 katlı binada yangın! 1 kişi dumandan etkilendi

Beşiktaş'ta 3 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın saat 11.30 sıralarında Mecidiye Mahallesi Sandalcı Mecid Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında çıktı. Yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 1 kişiyi ambulansa alarak oksijen tedavisi yaptı.Kısa sürede söndürülen yangının neden çıktığına dair inceleme sürüyor

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

