Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan saldırgan tutuklandı

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Onur Çelik tutuklandı. Diğer teröristin tedavisinin ise hastanede devam ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Onur Çelik'in hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Şüpheli Çelik, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Çelik, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

DİĞER TERÖRİSTİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Terörist Ahmet İmrak'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında toplam 13 zanlı tutuklanmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan: "Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor"Erdoğan: "Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor"
Asansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybettiAsansör boşluğuna düşen sıva ustası hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Tüm dünya bu maçı konuştu! Arda Güler tarihe geçti, maç sonu sinir krizi geçirip atıldı: Perez soyunma odasına indi

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Sadece onlara yaptırım yok!

Sadece onlara yaptırım yok!

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

