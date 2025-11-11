Beşiktaş’ta takla atan araç şarampole uçtu: Sürücü yaralandı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Nispetiye Mahallesi Akmerkez yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille seyir halinde olan Avni Karaveli, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce kaldırıma çıktı ardından taşa çarparak takla atıp şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralanan sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Çekici, aracı bulunduğu yerden çıkardı. Kazaya karışan araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır