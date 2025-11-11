HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Beşiktaş’ta takla atan araç şarampole uçtu: Sürücü yaralandı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıktıktan sonra takla atarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş’ta takla atan araç şarampole uçtu: Sürücü yaralandı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Nispetiye Mahallesi Akmerkez yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille seyir halinde olan Avni Karaveli, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce kaldırıma çıktı ardından taşa çarparak takla atıp şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralanan sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Çekici, aracı bulunduğu yerden çıkardı. Kazaya karışan araçta hasar meydana geldi.

Beşiktaş’ta takla atan araç şarampole uçtu: Sürücü yaralandı 1

Beşiktaş’ta takla atan araç şarampole uçtu: Sürücü yaralandı 2

Beşiktaş’ta takla atan araç şarampole uçtu: Sürücü yaralandı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 tutuklamaKahramanmaraş’ta uyuşturucuya 3 tutuklama
Çalışmayan motorunu yakıp, karşısına geçip izlediÇalışmayan motorunu yakıp, karşısına geçip izledi

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.