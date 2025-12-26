HABER

Öfkeli sürücü aracını vatandaşlar üzerine sürdü, vatandaşlar sopalarla sürücüye saldırdı

İçerik devam ediyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kaza yapan öfkeli sürücü aracını vatandaşların üzerine sürdü, başka araçlara çarptı. Olay yerinde tansiyon yükselirken, vatandaşlar sopalarla araç sürücüsüne saldırdı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde maddi hasarlı kazanın ardından tansiyon yükseldi. Öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü; taksi, yolcu otobüsü ve otomobile çarptı. Yaşanan ilginç anlar vatandaş kamerasına da yansıdı.

Öfkeli sürücü aracını vatandaşlar üzerine sürdü, vatandaşlar sopalarla sürücüye saldırdı 1

KAZA SORASI TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI, ORTALIK KARIŞTI

İddiaya göre, Çınarlı Mahallesi'nde yaşanan kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

Öfkeli sürücü aracını vatandaşlar üzerine sürdü, vatandaşlar sopalarla sürücüye saldırdı 2

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflardan birinin hafif ticari araca sopa ile saldırdığı, öfkelenen hafif ticari araç sürücüsünün ise geri manevra yaparak arkasındaki yolcu otobüsü ve taksiye, ardından bir otomobile çarptığı görüldü.

Öfkeli sürücü aracını vatandaşlar üzerine sürdü, vatandaşlar sopalarla sürücüye saldırdı 3

Öfkeli sürücü aracını vatandaşlar üzerine sürdü, vatandaşlar sopalarla sürücüye saldırdı 4

ARACINI ÜZERLERLERİNE SÜRDÜ: SOPARLA KOVALADILAR

Çevredeki vatandaşların korku yaşadığı olayda, sürücünün kontrolsüz manevraları nedeniyle çarptığı araçlarda hasar meydana geldi.

Öfkeli sürücü aracını vatandaşlar üzerine sürdü, vatandaşlar sopalarla sürücüye saldırdı 5
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öfkeli sürücü aracını vatandaşlar üzerine sürdü, vatandaşlar sopalarla sürücüye saldırdı 6


(İHA)

26 Aralık 2025
26 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
