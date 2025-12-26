Öfkeli sürücü aracını vatandaşlar üzerine sürdü, vatandaşlar sopalarla sürücüye saldırdı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde maddi hasarlı kazanın ardından tansiyon yükseldi. Öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü; taksi, yolcu otobüsü ve otomobile çarptı. Yaşanan ilginç anlar vatandaş kamerasına da yansıdı.

KAZA SORASI TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI, ORTALIK KARIŞTI

İddiaya göre, Çınarlı Mahallesi'nde yaşanan kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflardan birinin hafif ticari araca sopa ile saldırdığı, öfkelenen hafif ticari araç sürücüsünün ise geri manevra yaparak arkasındaki yolcu otobüsü ve taksiye, ardından bir otomobile çarptığı görüldü.

ARACINI ÜZERLERLERİNE SÜRDÜ: SOPARLA KOVALADILAR

Çevredeki vatandaşların korku yaşadığı olayda, sürücünün kontrolsüz manevraları nedeniyle çarptığı araçlarda hasar meydana geldi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

(İHA)