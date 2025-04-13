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Beşiktaş'ta yangın paniği! Nedeni bilinmiyor

Beşiktaş’ta bir kafenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Beşiktaş'ta yangın paniği! Nedeni bilinmiyor

Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş iskelesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iskelede bulunan bir kafenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar bacadan yükseldi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlarda panik oluştu.
Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın beşiktaş
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