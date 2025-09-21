HABER

Beşiktaş’ta motosiklette manyetik düzenekle gizlenmiş kokain ele geçirildi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde uygulama yapan motosikletli yunus polisi, şüphe üzerine bir motosiklet durdurdu. Motosiklette yaptığı arama sırasında manyetik sinyalle açılan gizli düzenek buldu. Gizli bölmede kokain, cep telefonu ve 31 bin 900 lira para ele geçirildi.

Beşiktaş’ta motosiklette manyetik düzenekle gizlenmiş kokain ele geçirildi

Olay, 15 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş Levazım Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize yunus polisi ekipleri, narkotik ve asayiş suçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler denetim sırasında, şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Motosikleti kullanan Ü.Ç., indirildikten sonra inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, aracın ön kaporta bölümünde manyetik sinyalle açılan bir düzenek bulundu.

Manyetik düzenekle açılan bölmeden uyuşturucu çıktı
İncelemelerin devamında, şüphelinin cep telefonunun arka kısmını kullanarak motosikletin ön kaporta bölümündeki düzeneği aktif hale getirdiği belirlendi. Düzenek içerisinde yapılan aramada 4 adet, toplam ağırlığı 3.8 gram olan kokain, 1 adet cep telefonu ve 31 bin 900 lira para ele geçirildi. Motosikletli şahıs, yunus polisi ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.Ç., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin düzeneği açma anları kamerada
Öte yandan, polis ekiplerinin motosikletin içindeki düzeneği açma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin düzeneği açtığı ve içerisinde 4 adet kokain, 1 cep telefonu ile para dolu cüzdanı bulduğu anlar yer aldı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

