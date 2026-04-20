HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Besni’de dolu ve sağanak sonrası sel meydana geldi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde etkili olan nohut büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış sele neden oldu. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Nohut büyüklüğünde yağan dolu ve ardından gelen sağanak yağış, bazı bölgelerde sele yol açtı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı yollar adeta göle dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun yağış sırasında trafikte bulunan sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Araçlar zaman zaman yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.