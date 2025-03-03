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  4. Beton mikseri yola devrildi! Arkadan gelen araç da çarptı: 1 yaralı

Beton mikseri yola devrildi! Arkadan gelen araç da çarptı: 1 yaralı

03.03.2025 09:28
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İstanbul Başakşehir’de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda devrilen beton mikserine arkadan gelen araç çarptı. Kazada beton mikseri sürücüsü hafif yaralandı.

Beton mikseri yola devrildi! Arkadan gelen araç da çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Olimpiyat Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. kontrolündeki 06 BM 7362 plakalı beton mikseri, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bu sırada arkadan gelen yabancı uyruklu sürücünün kullandığı 34 MJ 3062 plakalı otomobil, devrilen miksere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan beton mikseri sürücüsü E.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, beton mikseri yoldan kaldırıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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